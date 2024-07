Slecht transfernieuws voor Anderlecht: 'gesprekken liggen stil'

Anderlecht speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen PSV om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Na doelpunten van Angulo, Vazquez en Degreef werd het 0-3 voor de Brusselaars.

Maar paars-wit wil ook op de transfermarkt scoren. Afgelopen zomer deed Anderlecht zaken met Sevilla en kwamen Thomas Delaney en Ludwig Augustinsson op huurbasis over.

Zij keren deze zomer normaal terug naar Spanje, maar Anderlecht zou beide spelers graag willen houden. Maar dat gaat niet zo makkelijk als gehoopt.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri liggen de gesprekken met Delaney op dit moment zelfs stil, omdat hij te duur zou zijn. Augustinsson zou op zijn beurt graag de definitieve overstap maken.

Anderlecht zou hem een 'aantrekkelijk contract' willen aanbieden als zijn contract bij Sevilla ontbonden wordt. Het zal dus nog even afwachten blijven...

šŸŸ£ Info #RSCA :

šŸ‡©šŸ‡° āŒ Thomas Delaney currently too expensive for Sporting Anderlecht and talks are at a standstill.



šŸ‡øšŸ‡Ŗ Ludwig Augustinsson remains a clear target for RSCA, who want to offer him an attractive contract if he breaks his contract at #SevillaFC.

Augustinsson keen… pic.twitter.com/sHUgGNpRmH