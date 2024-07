Deze voormalige Rode Duivel zal snel een oplossing moeten vinden na seizoen met slechts 140 minuten bij twee clubs

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Leander Dendoncker slaagde er niet in om te overtuigen in het zuiden van Italië, waar hij aan Napoli werd uitgeleend. De defensieve middenvelder zal een nieuwe uitweg moeten vinden om te voorkomen dat hij een seizoen zonder speelminuten bij Aston Villa zal doorbrengen.

Leander Dendoncker heeft net een moeilijk seizoen achter de rug. Acht optredens voor een totaal van 119 minuten bij Aston Villa in de eerste helft van het seizoen, gevolgd door slechts drie korte optredens voor een totaal van 21 minuten na januari bij Napoli.

De Belgische verdedigende middenvelder heeft het hele seizoen op de bank of op de tribune doorgebracht, bijna zonder speeltijd. En in zijn situatie is dat geen goede zaak.

Na een teleurstellende start van het seizoen werd Dendoncker uitgeleend door Aston Villa aan Napoli, die uiteraard besloten hebben om zijn aankoopoptie niet te lichten. Sinds 1 juli is de in Passendale geboren speler weer terug in Engeland... maar voor hoelang?

Wat zal de oplossing zijn voor Leander Dendoncker?

Met de Villains die al vijf middenvelders hebben, waaronder een zekere Youri Tielemans, zal Leander Dendoncker waarschijnlijk geen plekje kunnen veroveren bij de nummer vier van de Premier League van vorig seizoen.

Het idee zou dus zijn om een nieuwe uitweg te vinden, maar waarheen? Gekocht voor 15 miljoen euro, wordt de voormalige Anderlecht-speler vandaag geschat op slechts zeven miljoen, volgens Transfermarkt. Aston Villa zou dus aanzienlijk verlies lijden bij een verkoop.

Onder contract tot 2026, zou Dendoncker dus opnieuw uitgeleend kunnen worden. Maar na een bijna verloren seizoen en een zeer begrijpelijke niet-selectie voor het EK 2024, melden de gegadigden zich niet in groten getale... Misschien zal het einde van de transferperiode redding bieden voor iemand die toch 32 caps heeft bij de Rode Duivels?