Manchester City heeft de naam van de vervanger van Kevin De Bruyne al beslist: 19-jarig wonderkind

Kevin De Bruyne zou Manchester City - deze zomer of het seizoen erna - wel eens kunnen inruilen voor de Arabische woestijn. En als dat het geval is, zouden de Citizens zijn vervanger al gevonden hebben.

Kan Kevin De Bruyne (33 jaar) vervangen worden? Dat is misschien wel de vraag waar Manchester City deze zomer een antwoord op zal moeten geven, als de geruchten over de Rode Duivel die naar Saoedi-Arabië vertrekt werkelijkheid worden. Al zei hij op kamp met de Rode Duivels wel dat hij zijn laatste contractjaar zal uitdoen.

Er zijn geruchten dat hij al een principeakkoord heeft met Al-Ittihad, dat hem een monstercontract zou voorgelegd hebben. De Belg heeft niet verborgen dat een astronomisch bod hem zou kunnen overtuigen, en het veel lichtere speelprogramma in Saoedi-Arabië zou hem ook niet misstaan.

Het blijft echter nog om Manchester City te overtuigen, en daarvoor is ook veel geld nodig. Maar de club uit Manchester heeft al een naam op hun lijstje staan in geval van vertrek van KDB. Die naam, volgens TeamTalk, is die van Joao Neves (19 jaar).

Een waanzinnig bedrag van 120 miljoen?

Het jonge wonderkind van Benfica is zeer gewild na een seizoen waarin hij in 2023-2024 52 wedstrijden heeft gespeeld in alle competities, en nadat hij aansluitend het EK 2024 heeft gespeeld met de Selecao. Dat trekt de aandacht, met name van PSG.

Manchester United zou ook geïnteresseerd zijn, maar Benfica wil het grote geld vangen voor hun talent, door de betaling van de afkoopsom te eisen: bijna 125 miljoen euro. Een waanzin voor een speler die op 55 miljoen wordt geschat. Maar een waanzin die Manchester City zich zou kunnen veroorloven als Kevin De Bruyne genoeg geld in het laatje brengt.

Het valt nog te bezien of De Bruyne daadwerkelijk Manchester City verlaat, en of Joao Neves al de capaciteiten heeft om hem te vervangen. Op korte termijn lijkt dat weinig waarschijnlijk, maar aan de zijde van City weten ze: het is nodig om zich voor te bereiden op het post-De Bruyne-tijdperk, en beter vroeg dan laat...