Recordaankoop van 25 miljoen euro gaat nooit minuut spelen in Jupiler Pro League, maar sterke man zet alweer nieuwe constructie op

John Textor maakt graag gebruik van de voordelen van zijn meerdere eigendommen en clubs. Een jong talent uit Lyon, gelegen aan de oevers van de Rhône, zal worden uitgeleend aan RWDM. Een andere speler annex recordaankoop gaan we echter nooit aan het werk zien bij de club.

John Textor stopt niet met de goocheltrucs tussen Lyon en RWDM. Vorig seizoen werden vier jonge talenten van de Franse club uitgeleend aan Molenbeek, om nog maar te zwijgen over de beruchte zaak van Ernest Nuamah, die door de Belgische club werd gekocht voor... 25 miljoen euro.

Deze zomer werd hij echter voor 28,5 miljoen euro doorverkocht aan Lyon. Een ferme broekzak-vestzakoperatie, zoveel is duidelijk. We gaan Nuamah dus nooit op de Belgische velden zien, ook al was hij een recordaankoop. RWDM doet wel nog een goede zaak aan de deal.

En ondertussen zien we alweer een nieuwe constructie opduiken. Op het middenveld wordt de 19-jarige Islam Halifa - een ander jong talent van Les Gones die geen plaats zal krijgen in het eerste elftal voor het komende seizoen - uitgeleend aan RWDM.

Nog een ander Lyon-talent gaat naar RWDM

Het blad l'Équipe meldt ondertussen dat de linkerflankspeler Achraf Laaziri (20 jaar) ook uitgeleend zal worden aan RWDM, zonder aankoopoptie weliswaar aangezien Lyon op hem rekent voor de toekomst. Zo blijven de constructies maar komen.

De voortzetting van deze uitwisseling bevestigt dat de degradatie van RWDM naar de Challenger Pro League helemaal niet ongunstig is voor John Textor, ook al kunnen ze de jonge talenten van Lyon niet langer naar het hoogste niveau van het Belgische voetbal sturen om ervaring op te doen.