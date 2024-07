OFFICIEEL: Mohamed Amoura heeft zijn droomtransfer beet, dit bedrag strijkt Union nog op

Mohamed Amoura heeft zijn gedroomde transfer eindelijk beet. De Algerijnse aanvaller trekt naar Wolfsburg.

Mohamed Amoura heeft zijn droomtransfer eindelijk beet. Hij zal vanaf volgend seizoen bij VfL Wolfsburg spelen, dat laat de club zelf weten via haar officiële kanalen.

Amoura kwam afgelopen zomer in augustus toe bij de Brusselaars. Union betaalde toen 4 miljoen euro aan FC Luzern om hem over te nemen.

Volgens Sporza betaalt de Duitse club zo'n 17,5 miljoen euro aan Union. Het bestuur heeft zo dus alweer goed werk geleverd daar in Brussel.

Amoura reageerde bij de club zelf al kort op zijn transfer. "Ik ben trots en blij dat ik in de toekomst voor zo'n grote club in Duitsland kan spelen."

"Ik heb het altijd al in mijn hoofd gehad om de volgende stappen in mijn carrière in de Bundesliga te zetten. Daarom is VfL Wolfsburg de perfecte match voor mij." De Algerijnse aanvaller speelde 45 wedstrijden voor Union, waarin hij 22 keer kon scoren en goed was voor zeven assists.

Herzlich willkommen bei unseren Wölfen, Mohamed! 💚



Mohamed Amoura kommt vom belgischen Vizemeister und Pokalsieger @UnionStGilloise zu unseren Grün-Weißen. Wir freuen uns auf dich! 🔥



