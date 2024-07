Dit deden de Belgische teams in hun oefenwedstrijden dinsdagavond

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op dinsdagavond was er veel meer dan alleen maar de topwedstrijd tussen Spanje en Frankrijk. Ook van de teams uit de Jupiler Pro League hebben er alweer heel wat ploegen een oefenwedstrijd afgewerkt. En dat leverde wisselende resultaten op.

STVV ging met de billen bloot tegen Ajax Amsterdam. Die wisten uiteindelijk met liefst 4-0 te winnen van de Limburgers. Jorrel Hato zette in de eerste helft al meteen de 1-0 op het bord, daarna was het doelman Remko Pasveer die de 1-0 op het bord hield.

De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen Jaydon Banel voor de 2-0 zorgde, even later kon Carlos Forbs de boeken helemaal dichtmaken. Hij wist met een knappe stift Jo Coppens helemaal tureluurs te draaien.

Ajax legt er STVV flink op

Door heel wat wissels ging het tempo daarna nog wat omlaag, maar via Kenneth Taylor werd het wel nog een bittere pil voor De Kanaries: 4-0. Die hebben zo nog wel wat werk aan de winkel als ze er eind juli willen staan in de Jupiler Pro League.

KVC Westerlo van zijn kant kwam tegen het Zwitserse Servette Genève weliswaar op voorsprong, maar ging uiteindelijk wel met 3-2 de boot in op oefenstage. Nieuwe aanwinst Luka Vuskovic was wel meteen op de afspraak.