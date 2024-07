Anderlecht-fans mogen juichen: eerste transfer Fredberg lijkt... Jan Vertonghen te worden

Jan Vertonghen geniet momenteel van zijn vakantie, maar zijn entourage is intussen wel in gesprek met Anderlecht. Alles wijst erop dat de net afgezwaaide recordinternational er nog een jaartje bij doet in het Lotto Park.

Jan Vertonghen (37) heeft de intentie om nog een jaar bij Anderlecht te blijven spelen. De gesprekken tussen Jesper Fredberg, de CEO Sports van Anderlecht, en Vertonghens management verlopen positief, maar een definitief akkoord is er nog niet. Vertonghen is momenteel een vrije speler nadat zijn contract eind juni afliep, maar hij heeft nog zin om door te gaan. Hij amuseert zich immers in de kleedkamer van paars-wit en hoopt met een positieve noot zijn carrière af te kunnen sluiten. Na de uitschakeling in de 1/8ste finale van het EK tegen Frankrijk besloot Vertonghen te stoppen bij de Rode Duivels. Hij blijft echter openstaan voor een verlengd verblijf bij Anderlecht, ondanks zijn leeftijd en blessureproblemen afgelopen seizoen. Vertonghen speelde een belangrijke rol in het team, vooral in de ontwikkeling van Zeno Debast, die onlangs naar Sporting Lissabon vertrok. Anderlecht eindigde afgelopen seizoen derde en is verzekerd van Europees voetbal. Het aankomende seizoen belooft druk te worden met meer dan 50 wedstrijden. Vertonghen zou de interlandbreaks kunnen gebruiken om te rusten en tijd met zijn gezin door te brengen. En hij zal niet - in samenspraak met Riemer en Fredberg - ook de nodige rust krijgen. Zijn ervaring blijft ook buiten het veld van onschatbare waarde voor Anderlecht.