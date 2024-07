'Gent schakelt versnelling hoger om aanvaller in huis te halen voor neus van Franse topclub'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent is volop de transfermarkt aan het afspeuren, op zoek naar versterking. Heel wat spelers zouden de club namelijk mogen verlaten en dan moeten er vervangers worden gezocht. Sam Baro en Arnar Vidarsson lijken daarbij duidelijke plannen te hebben gemaakt.

Zeker voorin zal KAA Gent het nodige werk hebben. Andri Gudjohnsen kwam weliswaar al, maar doordat Tarik Tissoudali mogelijk nog vertrekt en er vorige winter met Cuypers, Fofana en Gift Orban al drie aanvallers vertrokken is er werk aan de winkel.

Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij Max Dean, die nadrukkelijk gescout werd door de Buffalo's en ook het fiat van Arnar Vidarsson zou zijn gegeven om voor hem door te drukken. Makkelijk wordt dat echter helemaal niet.

© photonews

In de wandelgangen wordt namelijk gesproken dat Toulouse al een akkoord had voor een transfersom van twee miljoen euro bij Milton Keynes Dons. Toch willen de Buffalo's die deal nog gaan kapen en hem naar de Arteveldestad loodsen.

19 doelpunten in Engelse vierde klasse

Max Dean heeft met 19 doelpunten en 5 assists in 34 wedstrijden over alle competities heen heel wat indruk gemaakt bij MK Dons. Zijn team haalde mede dankzij hem de play-offs van de League Two, de Engelse vierde klasse.

Daarin ging het onderuit tegen Crawley Town en dus mogen een aantal spelers hoger mikken dan die Engelse vierde klasse. Volgens Transfermarkt is de transferwaarde van de 20-jarige aanvaller momenteel 300.000 euro.