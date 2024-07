Denis Odoi wil nog wat kwijt over Club Brugge en komt scherp uit de hoek: "Ik ga niet gratis spelen"

Denis Odoi speelde afgelopen seizoen nog kampioen met Club Brugge, maar vertrok niet veel later naar Antwerp. De verdediger komt nu nog eens terug op zijn transfer.

Denis Odoi kan op zijn 36e nog steeds belangrijk zijn voor zijn club. Hij koos ervoor om Club Brugge te verlaten en naar Antwerp te trekken. Nu deed hij het verhaal over zijn transfer.

"Ik had meerdere opties, vooral in België", onthult Odoi bij Het Laatste Nieuws. "Bij Club Brugge blijven had mijn voorkeur. Mijn leven was daar goed, zeker privé. Ik heb daar veel vrienden en kon met iedereen supergoed overweg. Behalve misschien met de mensen die de beslissingen nemen. Hun contractvoorstel was niet het voorstel waar ik op gehoopt had."

Nadien verduidelijkt hij dit nog. "Net voor ik op vakantie vertrok, deden ze een voorstel. Of ik nu tekende bij Club of elders, ik wist dat ik moest inleveren. Dat snapte ik. Maar ik ga niet twee derde van mijn salaris inleveren, hé. Ik denk dat ik daarvoor iets te veel bewezen had. Ik had mijn waarde binnen de ploeg. Het financiële is niet alles, maar ik speel ook niet gratis."

Helemaal tevreden is Odoi dus niet met zijn vertrek bij Club Brugge. "Voetbal is business en ik ging niet meer verkocht worden voor veel geld. Ik veronderstel dat zij van mening waren dat anderen mijn rol even goed kunnen invullen."

"Kwalijk is een groot woord, maar ik had het er wel moeilijk mee. Ik ben 36 en werk hard om in deze vorm te zijn. Ik heb tijdens de play-offs bewezen dat ik nog iets kan betekenen. Niet alleen in de kleedkamer, maar ook óp het veld. In die zin is het heel jammer dat je op je 36ste nog moet zoeken naar een andere ploeg en je leven weer overhoop moet gooien", besluit Odoi.