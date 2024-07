PSV is sneller en concreter dan Club Brugge: Belgisch toptalent op weg naar Eindhoven

PSV Eindhoven is in vergevorderde onderhandelingen om Madi Monamay (19) aan te trekken. De jonge verdediger staat momenteel onder contract bij Bayer Leverkusen, maar is op zoek naar meer speeltijd, iets wat hij hoopt te vinden in Nederland.

Monamay is een vaste waarde bij de Belgische U19 en heeft indruk gemaakt met zijn sterke defensieve spel. Naar verwachting zal de transfer binnenkort worden afgerond, waardoor PSV een veelbelovend talent aan hun selectie kan toevoegen. Monamay heeft een verleden in het Belgische voetbal. Voor zijn overstap naar Bayer Leverkusen speelde hij voor Oud-Heverlee Leuven (OHL) en Racing Genk, waar hij zich snel ontwikkelde tot een veelbelovende verdediger. Zijn sterke prestaties leverden hem een contract op bij de Duitse club, maar door de beperkte speeltijd is hij nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. In Nederland ziet Monamay de kans om zich verder te ontwikkelen en regelmatig speeltijd te krijgen bij PSV. De Eindhovense club heeft een goede reputatie als het gaat om het ontwikkelen van jonge talenten en Monamay hoopt hiervan te profiteren. Het is dan ook geen verrassing dat de jonge Belg deze stap ziet zitten en de verwachting is dat de deal spoedig wordt beklonken. Naast interesse uit Nederland was er ook belangstelling vanuit België voor Monamay. Club Brugge volgde de ontwikkeling van de verdediger nauwlettend, maar lijkt de concurrentiestrijd met Bayer Leverkusen niet aan te gaan.