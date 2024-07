Alles om Relegation Play-off te ontlopen: nieuwe aanwinst officieel aangekondigd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting Charleroi heeft opnieuw een Algerijn in huis gehaald om de kern te versterken. Yacine Titraoui is een Zebra. De Henegouwers willen er alles aan doen om dit seizoen de Relegation Play-off te vermijden.

De jonge centrale middenvelder Yacine Titraoui (20 jaar) is officieel een speler van Sporting Charleroi, zo kondigde de Zebra-club vrijdagmiddag aan. Hij komt over van Paradou AC, dat zesde eindigde in de laatste Algerijnse competitie.

Yacine Titraoui tekent op Mambourg een contract voor 3 jaar, met een optioneel extra seizoen. De transfersom is niet bekendgemaakt, maar de marktwaarde van de Algerijn wordt geschat op 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Bij Paradou AC speelde Yacine Titraoui 85 wedstrijden. Daarin scoorde hij 12 doelpunten en gaf hij ook 13 assists. Hij is ondertussen ook Algerijns international geworden, met 2 caps voor het Algerijnse nationale team.

De transfer is opnieuw een gok vanuit Algerije voor Mehdi Bayat en zijn medewerkers, na het succes van Adem Zorgane die in 2021 ook al van Paradou overkwam en waarvan Titraoui mogelijk de opvolger zou kunnen zijn. Met Nadhir Benbouali is er nog een ex-werknemer van Paradaou actief bij Charleroi, maar hij heeft het voorlopig moeilijk om door te breken.