Done deal: KAA Gent heeft zijn nieuwe (onbekende) spits beet die toch al onder Marcelo Bielsa trainde

KAA Gent heeft zijn spits beet. De Buffalo's haalden de nog vrij onbekende Max Dean weg bij de Engelse vierdeklasser MK Dons. In Gent geloven ze sterk in de 20-jarige centrumspits.

Dean werd opgeleid bij Everton en Leeds United, waar hij speelde bij de U21-ploeg en trainde onder Marcelo Bielsa. In januari 2023 maakte hij de overstap naar MK Dons in de vierde klasse om meer ervaring op te doen in het 'mannenvoetbal'.

Dit bleek succesvol: afgelopen seizoen scoorde hij 19 goals en gaf hij 5 assists in 34 wedstrijden. De Gentse scouts hadden hem al een tijdje op de radar, en coach Wouter Vrancken, zijn staf en de sportieve leiding - waaronder TD Arnar Vidarsson, Gunther Schepens en Kjeld Fort - raakten overtuigd van zijn kwaliteiten.

Ondanks interesse van Toulouse, dat twee miljoen euro bood, koos Dean voor AA Gent vanwege zowel de financiële als sportieve voordelen. Hij heeft inmiddels zijn medische testen doorstaan en een contract getekend tot 2028.

Max Dean is de tweede aanvallende versterking voor AA Gent deze zomer. Eerder haalde de club Andri Gudjohnsen voor zo'n drie miljoen euro van Lyngby.

Met deze aankopen wil Gent de leegte opvullen die Hugo Cuypers en Gift Orban achterlieten, en anticiperen ze op een mogelijk vertrek van Tarik Tissoudali en/of Matias Fernandez-Pardo.