Gevoelige overstap? 'Een jaar geleden nog bij Anderlecht, nu wil Standard hem uit Brussel weghalen'

Ilay Camara heeft zich dit seizoen laten zien bij RWDM. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij enkele scouts. Zo zou Standard de gewezen speler van RSC Anderlecht graag in huis willen gaan halen.

Zoals elk einde van het seizoen zijn er koopjes te vinden bij de ploegen uit de Jupiler Pro League die degraderen naar de Challenger Pro League. Zo ook bij RWDM, waar we mogen spreken over tumultueuze laatste maanden in het Edmond Machtensstadion.

Ilay Camara is een van de meest gewilde spelers. De rechtervleugelverdediger kwam vorige zomer over van Anderlecht om zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League te spelen, na een periode bij de RSCA Futures.

© photonews

Als basisspeler aan het einde van het seizoen 2022 - 2023 bij RSCA Futures in de Challenger Pro League liet de 21-jarige speler ook snel van zich horen op een hoger niveau met maar liefst 3 doelpunten en 7 assists voor RWDM.

Concurrentie voor Marlon Fossey?

Clubs uit de Engelse Championship hebben al interesse getoond deze zomer, maar Standard lijkt er hem ook graag bij te willen. En ze zouden goed op weg te zijn om hem in te lijven: volgens Sacha Tavolieri zijn de Rouches dicht bij een akkoord met de speler en zijn ze momenteel in gesprek met RWDM.

Gezien de huidige financiële situatie aan de boorden van de Maas wordt er gesproken over een huurbeurt met een aankoopoptie. Het blijft afwachten of dit de Molenbeekse ploeg zal overtuigen om hun vleugelverdediger te laten gaan. Camara ligt nog tot juni 2026 onder contract in Brussel.