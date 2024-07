Knoop doorgehakt over Tedesco én nog meer nieuws over soap rond België - Israël

De Rode Duivels werden op het EK in Duitsland pijnlijk vroeg uitgeschakeld in de achtste finales. En dus is de vraag: wat nu met Domenico Tedesco? Ondertussen moet ook al vooruit gekeken worden naar het duel tegen Israël.

De match tegen Israël in het kader van de Nations League begin september ligt heel gevoelig. De burgemeesters van Brussel, Leuven, Gent, Genk, Antwerpen, Brugge en Luik hebben allen geweigerd om deze match in hun stad te laten doorgaan.

Het is sowieso geen mogelijkheid om mét publiek te spelen, omdat de oorlog in Gaza zo'n gevoeligheden losmaakt dat het ook in eigen land een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Er werd de potentiële gaststeden bijgevolg gevraagd om een wedstrijd zonder aanwezigheid van publiek te mogen organiseren. Daarop werd dus nee gezegd.

Dat levert een knotsgekke situatie op: België zal wellicht een thuiswedstrijd in het buitenland moeten afwerken. De Belgische voetbalbond loopt zo inkomsten mis van toeschouwers en zal ook nog eens reiskosten moeten betalen.

Tedesco lijkt tot WK 2026 te zullen blijven

België - Israël is een interland in het kader van de Nations League en zal op 6 september in het buitenland worden afgewerkt, weet Het Laatste Nieuws nu. Zo wordt onder meer gedacht aan Hongarije als mogelijk land om in te spelen.

De kans dat Domenico Tedesco in september (en dus tot het WK 2026) nog bondscoach zal zijn van de Rode Duivels is ondertussen ook groter geworden. De Belgische voetbalbond gaat de eindevaluatie van Tedesco pas eind augustus maken - een eventuele nieuwe bondscoach zou zo wel heel weinig tijd hebben om de interlands tegen Israël en Frankrijk voor te bereiden.