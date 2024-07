OFFICIEEL: Manchester United pakt uit met komst van voormalige Anderlecht-speler

Er gingen al even geruchten rond over een mogelijke transfer van Joshua Zirkzee naar Manchester United. Nu heeft de Engelse club zijn transfer ook officieel bekendgemaakt.

'De Nederlandse aanvaller heeft een contract getekend tot juni 2029, met de optie om met nog een jaar te verlengen', klinkt het bij Man Utd.

Zirkzee komt over van Bologna, dat nog 42,5 miljoen euro zou vangen voor de aanvaller. Afgelopen seizoen hielp de Italiaanse club aan een Champions League-ticket.

Tijdens het seizoen 2021/22 werd Zirkzee door Bayern München aan Anderlecht uitgeleend. Hij speelde 47 wedstrijden voor paars-wit waarin hij 18 doelpunten kon maken en 14 assists gaf.

"Na gesprekken met de manager en de leiders van de club weet ik hoe spannend de toekomst hier gaat worden. Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen aan het succes van Manchester United", klonk het bij de speler zelf via de clubmedia.

Ready to make his mark 🔥



Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United ❤️#MUFC