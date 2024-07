'Club Brugge grijpt ernaast: jeugdproduct Genk heeft nieuwe ploeg helemaal beet'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSV Eindhoven is in vergevorderde onderhandelingen om Madi Monamay (19) aan te trekken. De jonge verdediger staat momenteel onder contract bij Bayer Leverkusen, dat hem twee jaar geleden wegplukte bij KRC Genk.

Monamay is een vaste waarde bij de Belgische U19 en heeft indruk gemaakt met zijn sterke defensieve spel. In zijn jeugdjaren speelde hij eerst bij OH Leuven en daarna ook bij KRC Genk, tot de zomer van 2022.

Bij Genk ontwikkelde hij zich snel tot een veelbelovende verdediger. Daardoor wist hij ook topploegen als Bayer Leverkusen achter hem aan te krijgen. Zijn sterke prestaties leverden hem een contract op bij de Duitse club.

© photonews

In Duitsland kwam hij echter maar met mondjesmaat tot spelen toe. En door die beperkte speeltijd is hij nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. In Nederland ziet Monamay de kans om zich verder te ontwikkelen en regelmatig speeltijd te krijgen bij PSV.

PSV heeft Club Brugge afgetroefd

De Eindhovense club heeft een goede reputatie als het gaat om het ontwikkelen van jonge talenten en Monamay hoopt hiervan te profiteren. De deal zal spoedig worden afgerond, ondertussen zijn er al medische testen gepland volgens Eindhovens Dagblad.

Daarna zal hij een contract tekenen tot juni 2027. Club Brugge grijpt zo definitief naast Monamay. Ook zij toonden heel wat interesse de voorbije weken, maar blauw-zwart ging minder ver dan De Lampenclub in de strijd om de speler.