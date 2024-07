'JPL-club schiet opnieuw raak: speler legt medische testen af'

Standard speurt de transfermarkt af, op zoek naar koopjes en transfervrije spelers. De club heeft er nu weer eentje gevonden. Er was de nodige concurrentie, maar op Sclessin hebben ze snel gehandeld.

Standard heeft een erg moeilijk seizoen achter de rug. De club kampte met heel wat problemen op financieel en sportief vlak. De Rouches zijn ook nog steeds op zoek naar een nieuwe overnemer en hebben dus niet al te veel geld ter beschikking.

Toch doet Standard er ook in die moeilijke periode alles aan om met een beperkt budget toch een goede ploeg samen te stellen voor volgend seizoen. En daartoe deden ze toch al een paar interessante transfervrije deals.

De club is zo goed op dreef op de transfermarkt en lijkt daar nog eventjes mee te willen doorgaan. Een paar dagen geleden was er het nieuws dat er interesse is in de Zuid-Afrikaanse international Lebo Mothiba van Strasbourg.

Medische testen op dinsdag

De 28-jarige spits zag zijn contract bij RC Strasbourg aflopen. Hij kan dus transfervrij worden opgepikt, maar ook Angers en Montpellier toonden interesse. Toch lijken de Rouches het snelst te hebben toegeslagen voor de spelers.

Volgens Sacha Tavolieri ondergaat de speler ondertussen al medische testen op Sclessin. Mothiba is ook Zuid-Afrikaans international. Hij telt 14 caps waarin hij ook vier doelpunten kon maken. Bij Strasbourg speelde hij 96 wedstrijden en was hij goed voor 20 doelpunten.