Officieel: KV Kortrijk wapent zich en heeft oude bekende van ... Brian Riemer beet

KV Kortrijk heeft een nieuwe doelman. Het neemt Patrik Gunnarsson over van Viking. De deal zat al een paar dagen in de pijplijn, maar is nu helemaal officieel. En zo wapenen De Kerels zich andermaal.

De IJslander Patrik Gunnarsson is na verschillende jaren bij Viking klaar voor een nieuw buitenlands avontuur. De 23-jarige doelman is ondertussen in België, waar hij zijn medische testen heeft afgewerkt om een contract te tekenen.

Na drie jaar bij Viking komt er een Belgisch avontuur aan voor Gunnarsson. Hij vindt bij De Kerels met coach Freyr Alexandersson wel een landgenoot terug. Kortrijk leek eerder voor Paul Nardi te gaan, maar het is uiteindelijk Gunnarsson geworden.

𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗞 𝗜𝗦 𝗘𝗘𝗡 𝗞𝗘𝗥𝗘𝗟



Een nieuwe versterking voor KVK! Patrik Gunnarsson komt naar het Guldensporenstadion. 🧤



Hij komt over van Viking en tekent een contract bij KVK tot juni 2028. ✍️



📝Alle info via de link ⬇️https://t.co/vbpIePstcF#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/5aUBEyXJtG — KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 16, 2024

"Gunnarsson komt definitief over van Viking en tekent een contract bij KVK tot juni 2028. We wensen Patrik van harte welkom bij de club", aldus Kortrijk in een persbericht. Daarmee hebben ze hun nieuwe doelman dus beet.

In het verleden was hij nog actief bij Brentford, waar hij ook Brian Riemer als assistent van de club zag acteren. Nu komt hij naar Kortrijk op vraag van zijn landgenoot Freyr Alexandersson, coach bij KV Kortrijk sinds vorig seizoen.

Misschien kent u de IJslander nog? Doelman Patrik Gunnarsson kreeg het in 2021 in een wedstrijd met zijn team Viking een keertje aan de stok met David Brekalo, een ploegmaat. De discussie laaide zo hoog op dat Brekalo zijn doelman tot twee keer toe op een por trakteerde.

De doelman viel toen in blessuretijd theatraal neer en greep naar het gelaat. Gevolg: Brekalo werd met een rode kaart naar de kant gestuurd. Gelukkig voor de twee kemphanen kwam de zege uiteindelijk niet in het gedrang.