OFFICIEEL: Patro Eisden gaat shoppen in Nederland en plukt talent weg bij Ajax

Patro Eisden Maasmechelen heeft dinsdagavond een nieuwe aanwinst voorgesteld. Raphaël Sarfo komt over van Ajax.

Heel wat opvallende veranderingen bij Patro Eisden Maasmechelen de laatste tijd. Daar werd onlangs aangekondigd dat doelman Justin Verlinden stopt met voetballen op zijn 27e om keeperstrainer te worden.

Niet veel later pakte de club uit met het nieuws dat ex-kapitein Wouter Corstjens de nieuwe algemeen directeur wordt. Dat omdat CEO Olivier Boyen afscheid neemt.

Dinsdag was het weer tijd om een nieuwe zomertransfer voor te stellen. En niet zomaar eentje, want Patro Eisden is gaan shoppen bij Ajax.

Raphaël Sarfo is vanaf nu een speler van Patro. 'De Nederlandse Ghanees komt over van Ajax, waar hij zijn volledige jeugdopleiding doorliep, en tekent voor 2 seizoenen', klinkt het bij de Limburgers.

'Raphaël Sarfo is een jonge talentvolle rechtsback. De 20-jarige Nederlander speelt sinds 2013 bij de Nederlandse recordkampioen. Afgelopen seizoen speelde hij 29 keer mee met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hierin scoorde hij 1 keer en wist Rapha 5 assists uit te delen', besluit de club op haar website.