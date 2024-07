🎥 EA SPORTS FC 25 voorgesteld met héérlijk filmpje waarin Bellingham, Haaland en... Courtois meespelen (al lijkt onze landgenoot het niét leuk te vinden)

De gamefanaten tellen de dagen af tot eind september. De lancering van de nieuwe editie van EA Sports FC is ieder jaar opnieuw een moment om naar uit te kijken.

Op 27 september ligt EA Sports FC 25 - voor de iets oudere gameliefhebbers: FIFA25 - in de winkelrekken. En dat is een moment om naar uit te kijken.

En dat beseft game-ontwikkelaar EA Sports als geen ander. Vanavond werd dan ook een aankondigingsfilmpje op de wereld losgelaten.

Erling Braut Haaland, Phil Foden, Jude Bellingham,... Ze komen allemaal aan bod in de trailer van EA Sports FC 25. En er is eveneens een landgenoot die héél duidelijk te zien is.

Ook Thibaut Courtois is te zien in de trailer. Enig probleem: de doelman kreeg net een (virtueel) doelpunt tegen. Heel leuk zal hij het dus niet gevonden hebben.

Wanneer is EA Sports FC 25 te koop?

Voor de volledigheid: EA Sports FC 25 kan wél al voorbesteld worden. En in dat geval kan er al op 20 september - een weekje vroeger dus - gespeeld worden.