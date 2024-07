Nu alweer weg? 'KRC Genk-spits kan rekenen op interesse van Valencia CF'

KRC Genk beleefde een zeer wisselvallig seizoen. Het grote terugkerende probleem was efficiëntie de steeds ontbrak. Logischerwijs wordt er dan naar de spitsen gekeken.

Door de komst van Hyeon-Gyu Oh zit de club nu plots ook met drie spitsen. De verwachting is dan ook dat er nog eentje zal vertrekken.

En dat kan Andi Zeqiri worden. Volgens Transferexpert Sacha Tavolieri is Valencia CF zeer geïnteresseerd in de Zwitserse aanvaller.

Er vonden al meetings plaats en Zeqiri staat zelf wel open voor een nieuw avontuur. Nu zit het wel zo dat de Spaanse club eerst zelf een spits wil verkopen, voordat het verder gaat met de deal. Genk zou ook openstaan voor gesprekken met Valencia.

De aanvaller kwam pas afgelopen jaar in september aan in Limburg. Hij speelde 37 wedstrijden voor Genk, waarin hij zeven keer kon scoren en geen assists gaf.

