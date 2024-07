OFFICIEEL: Belgisch talent dat door Club Brugge werd gevolgd, heeft getekend bij PSV

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Madi Monamay (18 jaar) heeft getekend bij PSV. De jonge Belg kon ook rekenen op interesse van Club Brugge.

Club Brugge heeft deze zomer al enkele mooie transfers gedaan. Toch blijft de club de transfermarkt afspeuren op zoek naar versterking.

Zo had blauw-zwart interesse in het profiel van Madi Monamay, een 18-jarige Belg. Monamay, die zowel als centrale verdediger als verdedigende middenvelder kan spelen, was op zoek naar speeltijd. Brugge wilde een kans wagen voor de voormalige jeugdspeler van OHL en Genk.

Uiteindelijk heeft het jonge talent ervoor gekozen om naar Nederland te trekken. Club Brugge ging niet zo ver als PSV voor hem.

De Belgische U19-international verlaat Bayer Leverkusen en tekent een contract bij PSV dat loopt tot 2027. De club heeft dit zelf aangekondigd.