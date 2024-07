Oude bekende keert terug naar Anderlecht: "Ik heb een heel sterke band met de club"

Oud-Anderlechtspeler Sebastiaan Bornauw keert zaterdag om 13.30 uur terug naar zijn oude stek wanneer VfL Wolfsburg het opneemt tegen RSC Anderlecht in een vriendschappelijk duel.

De centrale verdediger die sinds 2019 in Duitsland speelt, kijkt uit naar de confrontatie met zijn voormalige teamgenoten en de club waar hij zo'n sterke band mee heeft.

In een interview met Wolfsburger Allgemeine liet Bornauw zijn diepgewortelde gevoelens voor Anderlecht blijken. "Ik heb een heel sterke band met deze club, het betekent veel voor mij. Ik bracht daar meer tijd door dan bij mijn ouders", vertelde de centrale verdediger.

Bornauw die van 2016 tot 2019 uitkwam voor Anderlecht heeft ook nog een warme relatie met enkele ex-ploeggenoten, waaronder Yari Verschaeren. "Ik heb daar nog een paar vrienden. We zaten op dezelfde school en gingen in de zomer bij elkaar eten", aldus Bornauw.

Naast zijn terugkeer naar Anderlecht, kwam Bornauw even terug op het afgelopen EK. Ondanks dat hij kandidaat was voor een selectie bij de Rode Duivels, kwam hij uiteindelijk niet in actie. "Misschien was het beter geweest, maar het had ook slechter gekund. Het belangrijkste is dat de jongens er alles uit probeerden te halen", reflecteerde Bornauw op zijn gemiste kans.

Het jeugdproduct van paars-wit speelde in totaal 24 Jupiler Pro League-wedstrijden voor RSC Anderlecht voordat hij in 2019 de overstap maakte naar 1.FC Köln, waar hij voor 13,5 miljoen euro werd overgenomen door Wolfsburg.