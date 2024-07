🎥 Igor Thiago maakt meteen indruk bij zijn debuut na vertrek bij Club Brugge

"Ik wil altijd nog meer bereiken. Sinds ik Brazilië verlaten heb ben ik in mijn carrière daar altijd naar op zoek gegaan: meer titels behalen, naam maken, geschiedenis schrijven. "Als je veel arbeid, toewijding en engagement toont, komen er wel mooie tijd aan."

"Ik ben klaar voor de Premier League door de stappen die ik gezet heb in mijn carrière", aldus Igor Thiago bij zijn voorstelling bij Brentford. Ondertussen heeft hij al de nodige indrukken nagelaten bij zijn nieuwe ploeg.

"What an introduction!"



Thiago at the double in the first 45 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/Z7lcDDzR1e