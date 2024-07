Antwerp slikt ferme domper in aanloop naar eerste competitiewedstrijd

Royal Antwerp heeft nog een week tot de start van de competitie in de Jupiler Pro League. De vraag was dan ook hoe klaar The Great Old stilaan is voor de nieuwe jaargang. Er is toch nog wat werk aan de winkel, zo blijkt.

Royal Antwerp nam het zaterdag op tegen Francs Borains, het nummer veertien van het afgelopen seizoen in de Challenger Pro League. Op papier zou dat dus een haalbare kaart moeten zijn voor Royal Antwerp FC. De praktijk bleek echter iets helemaal anders op te leveren, want stamnummer 1 verloor verrassend het belangrijke oefenduel van de tweedeklasser. Een ferme domper dus voor nieuwbakken coach Jonas De Roeck. Eerder vandaag werd er een oefenwedstrijd gespeeld tegen Francs Borains: 2-3. Anthony Valencia en Gerard Vandeplas scoorden voor Rood & Wit. 🤝🔴⚪



RAFC XI:

Butez - Corbanie - Verstraeten - Bozhinov - Bataille - Smits - Yusuf - Doumbia - Valencia - Ondrejka - Udoh



RAFC SUBS:… pic.twitter.com/yycSSwAjMq — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 20, 2024 The Great Old wilde graag komaf maken met Francs Borains. Het wist ook twee keer te scoren via Anthony Valencia en Gerard Vandeplas, maar dat was niet voldoende om zelfs nog maar een gelijkspel uit de brand te slepen. Verschillende basisspelers spelen mee voor Antwerp Royal Antwerp begon de wedstrijd met deze namen: Butez - Corbanie - Verstraeten - Bozhinov - Bataille - Smits - Yusuf - Doumbia - Valencia - Ondrejka - Udoh. Toch wel een aantal spelers die kansmaken op een basisplaats volgende week. De 2-3 zege van Francs Borains mag dus wel een verrassing genoemd worden. De komende weken zal blijken in de competitie hoe klaar de troepen van Jonas De Roeck zijn en of ze beter kunnen doen dan de zesde plaats van vorig seizoen.