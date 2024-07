Spektakel op Stayen: 10 doelpunten in oefenwedstrijd van STVV

Volg STVV nu via WhatsApp!

Daags na de 3-0 nederlaag tegen 1. FC Köln speelde STVV weer een oefenwedstrijd. Deze keer tegen de beloften van OH Leuven.

STVV speelde een oefenwedstrijd tegen 1. FC Köln op vrijdag en verloor die met 3-0. Daags later volgde alweer een oefenpot, deze keer tegen de beloften van OH Leuven.

En of er spektakel was op Stayen. Er vielen maar liefst tien doelpunten in de wedstrijd: STVV won volgens HBvL met 7-3. De beloften van OHL kwamen al snel op voorsprong, maar Zahiroleslam hing de bordjes meteen weer gelijk.

Na de eerste drankpauze kwam OHL alweer op voorsprong. Alweer niet veel later scoorde Zahiroleslam zijn tweede. Lambotte kopte de 3-2 nog voor de rust binnen.

Meteen na de rust hing OH Leuven de bordjes alweer gelijk. Niet veel later maakte Zahiroleslam, op aangeven van Ananou, zijn derde van de namiddag.

Na een nieuwe drankpauze maakte Diriken er 5-3 van. Twee minuten later scoorde Pinto en in de blessuretijd maakte Nhaili er uiteindelijk 7-3 van, wat ook de eindstand werd.