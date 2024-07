Straks Live: Pakt Pocognoli bij debuut meteen een prijs met Union of gaat Supercup naar Club Brugge?

De finale van het EK voetbal ligt nog geen week achter ons en de start van het Belgische voetbalseizoen staat al voor de deur. Kampioen Club Brugge ontvangt in Jan Breydel bekerwinnaar Union SG voor de Supercup.

Is het de laatste wedstrijd van de voorbereiding of de eerste van het nieuwe seizoen? Daar zal bij sommige voetbalsupporters wel twijfel over bestaan. Al zullen de spelers op het veld ongetwijfeld willen winnen om zo toch het seizoen meteen te starten met een prijs én een overwinning in een echte topwedstrijd.

Teert Union opnieuw op scouting?

Bij Union is de jaarlijkse leegloop opnieuw op volle gang. Amoura is naar Wolfsburg, Nilsson naar Club Brugge en trainer Blessin naar Sankt Pauli. Puertas zit voorlopig nog wel bij de Brusselse club maar hij vertrekt wellicht ook nog.

Langs inkomende kant is Union twee spitsen gaan halen. Mohammed Fuseini kwam van het Oostenrijkse Sturm Graz voor 2 miljoen euro en Promise David van het Estse Kalju FC. Opnieuw zo'n naam die puur uit de scouting komt? David wist alvast in de vorige twee oefenwedstrijden tegen Sporting en PAOK telkens te scoren.

Club Brugge snel rond met huiswerk

Bij landskampioen Club Brugge hadden ze al heel vroeg enkele transfers gedaan. Door het geld van de vertrekkende Thiago meteen te gebruiken werden Tzolis (6,5 milj.), Romero (6 milj.) en Jashari (6 milj.) al snel ingelijfd door Blauw-Zwart. Afgelopen week kwam daar ook nog eens Nilsson bij, ook goed voor een slordige 6,5 miljoen euro.

Eerste voor Union of 18e voor Club?

Het wordt uitkijken wie van de nieuwkomers meteen de selectie zullen halen van trainers Pocognoli en Hayen. Voor Pocognoli wordt de Supercup zijn trainersdebuut bij de grote jongens na een aantal ervaringen bij de jeugd. Hij kan meteen zijn eerste prijs pakken én voor de eerste keer de Supercup voor Union. Club Brugge zit dan weer aan de andere kant van het spectrum want met reeds 17 Supercups op de erelijst zijn ze ruim recordhouder.