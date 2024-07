Anderlecht serveert spektakel in oefenwedstrijd met 8(!) doelpunten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een dag na de galawedstrijd tegen Wolfsburg stond er voor RSC Anderlecht nog een oefenwedstrijd op het programma. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk op een pittige en ruime overwinning.

RSC Anderlecht gaf tegen Amiens de jongeren vooral een kans, omdat zij minder hadden gespeeld in de match tegen Wolfsburg ook uiteraard. Toch wilde Brian Riemer ook tegen de Franse tegenstander uitpakken met een overwinning.

Naast de jonkies kregen ook Flips en Arnstad onder meer een basisplaats. En de jongelingen van Anderlecht zouden het prima doen. Uiteindelijk wisten ze de Fransen te verslaan in een absoluut spektakelduel.

Le onze de base contre @AmiensSC:



35. Schlieck

8. Flips

22. Patris

83. Degreef

61. Arnstad

68. Monticelli

73. Lapage

74. De Cat

78. Tajaouart

80. De Corte

90. Ure



Volg live mee vanaf 11u00 op https://t.co/k6gi1DNmCW 📺🟣⚪ pic.twitter.com/ngMGNHPAXq — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 21, 2024

Paars-wit trok meteen ten strijde en zou uiteindelijk niet minder dan zes keer weten te scoren. Zowel Arnstad (2x) als Flips (1x) wisten ook hun conto aan te dikken voor paars-wit, maar zij waren niet de held van de namiddag.

Dat was Robbie Ure. De aanvaller pakte uit met een hattrick en was zo de man van dienst. Volgende week begint RSC Anderlecht aan zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen STVV. Dat zal met een andere ploeg zijn dan tegen Amiens, zoveel is duidelijk.