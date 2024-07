'KAA Gent heeft dan toch bijna beet: akkoord gevonden, Anderlecht, AZ en OH Leuven vissen achter het net'

Minstens drie teams uit de Jupiler Pro League zouden er graag Aimé Omgba bijhebben. Die heeft een prima seizoen gespeeld in Nederland en loopt zo in de kijker van veel scouts. Zijn team wilde hem echter niet zomaar laten gaan.

De 21-jarige aanvallende middenvelder Omgba staat op de radar van diverse ploegen. Een paar weken geleden werd er al gesproken over de mogelijke interesse van Oud-Heverlee Leuven, dat hem naar Den Dreef wilde loodsen.

Afgelopen winter wilde RSC Anderlecht hem ook al inlijven, om hem in eerste instantie bij de RSCA Futures in te schakelen. Volgens het Nederlandse medium De Stem was OH Leuven de grootste kanshebber op het binnenhalen van hun favoriete doelwit waar meerdere miljoenen mee gemoeid zijn.

© photonews

De Nederlandse Kameroener ziet het helemaal zitten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ook AZ Alkmaar wordt genoemd als geïnteresseerde club, maar zij zouden nog geen bod gedaan hebben. Omgba zou in Leuven een maandje geleden al een persoonlijk akkoord gevonden hebben.

Gent haalt het dan toch!

KAA Gent forceerde uiteindelijk de doorbraak. De speler schermde de voorbije week met een juridische procedure om weg te raken bij zijn Nederlandse club waar Carl Hoefkens de plak zwaait. Uiteindelijk zal het zover niet komen.

Een bod van 2,5 miljoen euro bleek onvoldoende om hem in huis te halen, maar nu zou er volgens Voetbal International wél een akkoord zijn gevonden voor een mogelijk iets hoger bedrag. Wouter Vrancken lijkt er zo alsnog een versterking bij te krijgen.