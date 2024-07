Club Brugge nadert akkoord rond speler die vorig seizoen indruk maakte bij ... Cercle: een nieuwe naam op klein lijstje

Cercle Brugge en Club Brugge? Dat is toch een beetje kat en hond. En dus gaan er zelden spelers van de Vereniging (meteen) naar Club. Mogelijk komt daar deze zomer met een kleine twist wel eentje bij.

Hugo Siquet heeft de interesse gewekt van Club Brugge. De ex-speler van Standard heeft een sterk seizoen achter de rug bij Cercle Brugge en zou nu dus met een omweg in hetzelfde stadion bij de grote concurrent terecht kunnen komen.

Na de thuisnederlaag tegen Union SG op het einde van de Champions' Play-off had Hugo Siquet al duidelijk gemaakt dat hij na een uitleenbeurt van Freiburg aan Cercle Brugge in het volgende seizoen niet meer bij De Vereniging zou spelen.

“Ik ga er in ieder geval van uit dat ik mijn laatste thuiswedstrijd met Cercle heb gespeeld. Er zijn wat onderhandelingen lopende met mijn zaakwaarnemer, maar wat mij betreft is het voor 99 procent een uitgemaakte zaak dat ik volgend seizoen elders aan de slag ben", klonk het toen.

Toch zou het zomaar kunnen dat hij in Jan Breydel blijft. De jonge verdediger ligt nog tot 2026 onder contract bij Freiburg, maar zou mogelijk opnieuw andere oorden kunnen opzoeken en daarbij wordt ook Club Brugge genoemd.

Club Brugge zet stap richting Hugo siquet

Club Brugge volgt hem op de voet en zou hem voor vijf miljoen euro willen overnemen van Freiburg. Bovendien zou hij zelf ook graag willen overkomen naar blauw-zwart. Club Brugge kan en mag dus praten met de Duitse club.

Er zijn wel een aantal buitenlandse kapers op de kust voor de 22-jarige Belg. Vanuit de Ligue 1 is er ook interesse, maar Siquet zou dus liever terug naar België komen. Een overstap van Cercle naar Club is voor hem alvast geen probleem.

In het verleden was hij nog zo trouw aan Standard dat hij geen overstap naar Anderlecht wilde maken, waardoor hij uiteindelijk voor Freiburg koos en verkoos om uitgeleend te worden aan Cercle Brugge. Nu is de situatie dus anders.

Andere spelers die van Cercle naar Club trokken?

Toch is het geen gegeven dat heel vaak voorkomt: een speler van Cercle Brugge die meteen naar Club Brugge trekt. De laatste was Eidur Gudjohnsen in het seizoen 2013, die toen op 34-jarige leeftijd naar blauw-zwart trok.

Hij was de enige die deze eeuw al de toch enigszins gevoelige overstap wist te maken. In een verder verleden waren er nog wel een aantal andere namen die het deden. Gino Maes in 1984, Alex Quarter in 1982, Bernard Verheecke in 1976, John Moelaert en Gilbert Bailliu in 1966 en veel langer geleden nog Edgard Van Boxtaele (1907) en Jean Strubbe (1906).