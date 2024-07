Ontnuchterend beeld over voetbalcontracten: "Dan teken je je doodsvonnis"

Voetbal is en blijft big business. Er zijn mensen die er veel geld mee verdienen, maar er is ook de keerzijde van de medaille.

In een interview over de wieleracademie van Remco Evenepoel in HUMO komt ook Jean-François Lenvain, toch wel een grote naam in Brussel, aan het woord.

Hij werd onderwijzer in Kuregem, één van de moeilijkste scholen van het land, en werkte later ook als hoofd van de sociale cel van RSC Anderlecht.

Hij zag Romelu Lukaku en Youri Tielemans passeren, maar ook vele anderen. De man is nu aan de slag in de wieleracademie van Evenepoel.

Hij schetst een ontnuchterend beeld over het voetbalwereldje. “Het voetbal is niet in staat om mooie verhalen te schrijven. Het is pure business. Als je talent hebt en je aan een club laat binden, teken je je doodsvonnis”, klinkt het.

“Van dan af zal iedereen je alleen nog vertellen hoe goed je wel bent. Lukaku en Tielemans zijn de uitzonderingen, maar 90 procent van de jongeren slaagt niet, terwijl ze op hun 15de al een contract van 30.000 euro per maand hebben gekregen.”

Lenvain raakte gedegouteerd door het voetbal. “Als ze niet meer presteren, vaak omdat ze niet de juiste waarden en attitude hebben meegekregen, worden ze weggegooid. Hun geld raken ze binnen de kortste keren kwijt, en ze slagen er nooit meer in een leven op te bouwen.”