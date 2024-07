'Real Madrid wil linkerzijde versterken met Alphonso Davies, maar ook voor rechterflank heeft Spaanse topclub een (gratis) topper op het oog'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid wil de komende seizoenen het wereldvoetbal domineren. Florentino Perez heeft de Spaanse grootmacht klaargestoomd voor de komende jaren. Al is de voorzitter niet van plan om op de lauweren te rusten.

We schreven eerder al dat Real Madrid - in tegenstelling tot enkele andere traditionele topclubs - helemaal klaar is voor de toekomst. Een ultramodern stadion, enkele jongeren die dé toekomst van het voetbal moeten worden, Kylian Mbappé,… Kortom: het gaat héél goed.

Maar Florentino Perez is niét van plan om te stoppen met investeren in de spelersgroep. Voor de flanken hebben de aandacht van de voorzitter getrokken. Dani Carvajal - hij is bovendien niet meer van de jongste - en Ferland Mendy mogen zich aan serieuze concurrentie verwachten.

Voor de linkerzijde is het vizier al eventjes op Alphonso Davies gericht. Real Madrid heeft naar verluidt zelfs al een mondeling akkoord met de 53-voudig Canadees international. Davies weigerde de voorbije maanden ieder contractvoorstel van Bayern München. In juni 2025 loopt zijn contract in Beieren af.

Maar ook voor de rechterzijde aast de Spaanse landskampioen - het is én blijft een beproefd recept in Madrid - op een transfervrije speler. Hier worden de pijlen gericht op Trent Alexander-Arnold.

Kan Real Madrid ook gratis gaan shoppen bij Liverpool FC?

De 25-jarige Engelsman is na komend seizoen transfervrij. Ook hier eenzelfde verhaal. Liverpool FC slaagde er nog niet in om zijn contract op te breken. Wedden dat enkele telefoontjes van Perez er voor iets tussen zitten?