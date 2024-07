Simon Mignolet doet straffe uitspraak over het mislukte EK van Rode Duivels

De Rode Duivels gingen er in de achtste finale van het EK uit. Frankrijk stuurde Lukaku en zijn ploegmaten naar huis.

Het EK van de Rode Duivels was er niet meteen eentje om over naar huis te schrijven. Iedereen had er duidelijk meer van verwacht, maar het mocht duidelijk niet zijn.

Simon Mignolet kondigde anderhalf jaar geleden zijn afscheid bij de nationale ploeg aan en daar heeft hij nog altijd geen spijt van, ook al had hij door de afwezigheid van Thibaut Courtois misschien wel de nummer één kunnen zijn.

Aan de doelman lag het volgens Mignolet alvast niet, Casteels deed het uitstekend. “En dat is voor mij geen verrassing. We weten al langer dat hij een hele goeie doelman is, waarvan we er vandaag meer dan genoeg hebben”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Mignolet komt met een straffe uitleg. “Wel, het is moeilijk uit te leggen, maar voor die Georgiërs, Slovaken, zelfs voor de Oostenrijkers en de Turken is het EK een heel groot platform. Voor enkele spelers van Spanje geldt dat zelfs ook”, gaat hij verder.

“Spelers die nog niet echt in het daglicht hebben gestaan en nog veel moeten bewijzen. Om dan twee namen te noemen: Romelu en Kevin (Lukaku en De Bruyne, red.), die hebben hun strepen al verdiend. Ik zeg niet dat ze er daarom met hun pet naar gooien, maar de insteek is niet dezelfde.”