Thorsten Fink verstopt zich niet: "Natuurlijk kan Genk kampioen spelen!"

KRC Genk trapt het nieuwe voetbalseizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen Standard. Thorsten Fink acht de Limburgers klaar voor de start. De lat ligt hoog. En dat durft de coach ook effectief uitspreken.

"Ik kijk uit naar zondag", valt Thorsten Fink met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Ik heb het gevoel dat we de voorbije weken veel werk hebben verzet. We zijn dan ook klaar voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Al ben ik nog lang niet waar ik wil zijn."

Dat was de voorbije weken ook geen optie. De Limburgers moesten het zonder onder anderen Hendrik Van Crombrugge, Bryan Heynen (beiden geblesseerd,nvdr.), Bilal El Khannous, Zakaria El Ouahdi (beiden actief op de Olympische Spelen, nvdr.) en een pak anderen doen.

© photonews

"Al moet ik zeggen dat de jonge gasten het goed hebben gedaan in de voorbereiding", is Fink een tevreden coach. "Al kan je ze niet alleen opstellen, hé. Het is zoeken naar oplossingen, maar ik beschik over voldoende wapens om Standard te bekampen."

Ook voor ons is het afwachten hoe Genk zich de komende maanden zal presenteren. "Ik wil in eerste instantie dat mijn spelers en de fans genieten van het voetbal dat we zullen brengen. Het gaat me in eerste instantie niet om de klassering."

Wat is de ambitie van KRC Genk?

"Ik ben er zeker van dat we kampioen kunnen spelen", eindigt Fink met een heftige uitspraak. "Maar ik wil niet zeggen dat we voor de eerste, tweede of derde plaats gaan. We willen zo hoog mogelijk eindigen. Op die manier kunnen we op lange termijn titels winnen, Europese successen halen én het DNA van Genk verder uitbouwen."