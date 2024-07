Union SG kent zijn tegenstander in derde voorronde van Champions League

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Vandaag werd er bij de UEFA geloot voor de derde voorronde van de Champions League. Union SG kent zo zijn eerste tegenstander richting het kampioenenbal.

De Belgische vice-kampioen en bekerwinnaar is geen reekshoofd in het niet-kampioenenspoor. Vooraf waren er vier tegenstanders die Union SG kon treffen in de derde voorronde van de Champions League.

Het Schotse Rangers, de club van Philippe Clement, het Tsjechische Slavia Praag, het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en het Franse Lille waren de mogelijke tegenstanders.

Rangers, Slavia Praag en Red Bull Salzburg waren net als Union tweede in hun competitie, Lille werd nummer vier in Ligue 1. De loting levert Union SG een dubbel duel op met Slavia Praag.

De heenwedstrijden in de derde voorronde worden gespeeld op 6 en 7 augustus, de terugmatchen op 13 augustus. Als Union SG doorstoot, dan moet het nog een laatste kwalificatieronde overleven richting de groepsfase van de Champions League.

Wordt er verloren, dan speelt Union SG volgend seizoen de groepsfase van de Europa League. De groepsfase van de Champions League telt dit jaar 36 ploegen. Club Brugge is als landskampioen rechtstreeks geplaatst.