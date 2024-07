Vincent Euvrard spreekt klare taal na nederlaag in laatste oefenmatch van FCV Dender

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FCV Dender is volgens trainer Vincent Euvrard klaar voor de competitiestart. Nochtans verloor zijn team de laatste oefenwedstrijd van La Louvière.

La Louvière klopte FCV Dender met 0-3, maar trainer Vincent Euvrard stond er niet lang bij stil. “Na een slechte generale repetitie kan er volgende week tegen Union een degelijke première volgen”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Euvrard spreekt van een geslaagde oefencampagne. Het doel was vooral de vele nieuwkomers in de ploeg te integreren. Zij hebben volgens de oefenmeester alvast getoond dat er de nodige kwaliteit werd binnengehaald.

Grote naam haalde de club echter niet en het is nog wachten op enkele nieuwkomers, ook al gaat de competitie komend weekend van start. Deze week worden alvast geen transfers meer verwacht, zo geeft Euvrard nog mee.

“Tegen Union zullen we het met de huidige kern moeten doen. Er zal niet meteen een transferdossier afgehandeld worden. Met ons beperkt budget is het wachten tot de prijzen op de transfermarkt wat zakken.”

Loodzware competitiestart voor FCV Dender

Euvrard ziet zeker nog de nodige opportuniteiten op de transfermarkt. “Er zijn nog wel voldoende spelers op de markt, zodat we zeker nog een drietal gerichte versterkingen met eersteklasse-ervaring kunnen aantrekken.”

Met Union SG, KAA Gent en Club Brugge is de competitiestart loodzwaar, maar Euvrard beseft dat hij voor een heel moeilijk seizoen staat. “Alle wedstrijden zullen voor ons moeilijk zijn. We moeten gewoon van onze eigen mogelijkheden uitgaan en in onze kansen geloven”, klinkt het nog.