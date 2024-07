OFFICIEEL: Anderlecht heeft eindelijk zijn eerste zomeraanwinst beet

Al geruime tijd wist RSC Anderlecht dat Zeno Debast de club zou verlaten aan het einde van het seizoen. Paars-wit was dan ook al een tijdje op zoek naar een vervanger.

Nu heeft Anderlecht die uiteindelijk gevonden. '19 jaar, Servisch jeugdinternational en een ontbolsterend talent van AC Milan: Jan-Carlo Simić is de eerste zomertransfer van RSC Anderlecht', begint de club trots op haar website.

De jonge centrale verdediger tekende een contract tot 2029 bij paars-wit. Hij speelde bij AC Milan vooral bij de beloften, maar mocht ook al zes keer met de A-ploeg meespelen.

Simic reageerde zelf ook al op zijn transfer bij de clubmedia. "Ik ben heel erg fier om bij zo’n prestigieuze club als Anderlecht te tekenen. Iedereen kent Anderlecht en de spelers van wereldniveau die hier hun carrière zijn begonnen."

"Het lijkt mij dus de perfecte stap om verder te groeien en te leren van de meer ervaren spelers. Ik kijk ernaar uit om overwinningen te vieren met mijn medespelers en de fans", besluit hij. Simic zal het rugnummer vier dragen.

Simić is Sporting. ★★★



The 19 year-old defender signs a five-season deal with RSC Anderlecht. More info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/PKJtOK0QJ9