📷 OFFICIEEL Hugo Siquet speelt komende vier jaar in Jupiler Pro League

Club Brugge heeft zijn zesde zomertransfer gerealiseerd. Hugo Siquet speelt de komende vier jaar voor blauwzwart.

Hugo Siquet speelde in ons land al voor Standard en vorig seizoen bij Cercle Brugge. Hij maakt nu de overstap naar Club Brugge. Siquet komt over van SC Freiburg. Hij tekent een contract tot 2028.

“De 22-jarige Luikenaar genoot zijn opleiding bij Standard, waar hij ook snel doorbrak bij de eerste ploeg. Na anderhalf seizoen als titularis verkaste de jeugdinternational naar het Duitse Freiburg. Het voorbije anderhalve seizoen speelde Siquet op uitleenbasis bij Cercle Brugge”, klinkt het bij Club.

Hij speelde al 87 matchen in de Jupiler Pro League, scoorde 2 goals en gaf daarin 12 assists. Club haalt zo heel wat Jupiler Pro League-ervaring binnen.

Siquet tekent een contract van 4 seizoenen. Hij traint deze ochtend voor een eerste keer mee in aanloop naar de seizoensopener tegen KV Mechelen op vrijdagavond.

De transfer hing al een tijdje in de lucht en is nu dus ook officieel bekendgemaakt. Siquet lag nog onder contract in Duitsland tot juni 2026. Zijn marktwaarde bedroeg volgens Transfermarkt op dit moment 5 miljoen euro. Hoeveel Club voor Siquet betaalde is niet duidelijk op dit moment. Het Nieuwsblad spreekt van 3 miljoen euro transfersom.