Analist noemt het grote probleem dat Thorsten Fink met KRC Genk heeft

Thorsten Fink moet KRC Genk nieuw leven inblazen na het moeilijke vorige seizoen. Maar gemakkelijk wordt dat zeker niet.

Thorsten Fink ruilde deze zomer STVV in voor KRC Genk. Voor een gemakkelijke opdracht staat hij zeker niet, al krijgt hij van zo goed als iedereen bijzonder veel krediet.

Ook analist Stef Wijnants heeft een positief gevoel bij de aanstelling van Fink bij de Limburgers, al waarschuwt hij meteen ook heel hard.

“Let wel, het voetbal dat hij bracht bij STVV is niet zomaar kopieerbaar in Genk”, klinkt het in Het Belang van Limburg bij de voorbeschouwing op het nieuwe seizoen.

Al is er volgens Wijnants wel een grote gelijkenis tussen de situatie bij STVV en KRC Genk. “In Sint-Truiden ontbrak het hem aan een goede spits om het balbezit af te ronden. Ook bij Genk zie ik die op dit moment nog niet.”

Resultaten neerzetten

“Oh is voor mij nog een vraagteken, Zeqiri zal nog wel vertrekken en Tolu gaat niet het harde labeur verrichten van een Kaya of een Zahiroleslam bij STVV. Ze missen nog een goede angel in de aanval.”

De jonge spelers laten openbloeien zullen ze bij KRC Genk zeker appreciëren, maar Fink zal hoe dan ook resultaten moeten neerzetten, een druk die bij de Kanaries veel kleiner was.