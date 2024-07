Analist waarschuwt Wouter Vrancken nu Hein Vanhaezebrouck nieuwe job heeft

Wouter Vrancken is de nieuwe coach van KAA Gent. Hij moet echter de grote schoenen van Hein Vanhaezebrouck zien op te vullen.

Wouter Vrancken volgt Hein Vanhaezebrouck op bij KAA Gent. Hij kent het huis, maar de Buffalo’s ondergingen richting dit seizoen toch aardig wat veranderingen.

Dat zorgt op dit moment nog voor heel veel vraagtekens bij de nieuwe structuur en filosofie. Iemand als Hein Vanhaezebrouck doen vergeten wordt alvast geen gemakkelijke opdracht.

Toch zijn de verwachtingen bijzonder groot, al kan Vrancken zijn voorganger meteen ook doen vergeten door de top zes te pakken en beter te doen dan Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck wordt analist

Jacky Mathijssen is alvast heel erg voorzichtig. “Ik zie één belangrijk verschil met Wouter zijn eerste jaar in Genk: Storck opvolgen is iets helemaal anders dan Vanhaezebrouck opvolgen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Volgens Mathijssen zal de schaduw van Vanhaezebrouck nog een hele tijd over KAA Gent blijven hangen. Vooral ook nu Vanhaezebrouck een nieuwe job gevonden heeft.

“Zeker nu hij aan de slag gaat als analist. Dan is het zaak om als trainer sterk in je schoenen te staan en in goede en kwade tijden gesteund te worden door je bestuur”, besluit Vrancken.