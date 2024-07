Sébastien Pocognoli bedankt... Roberto Martinez voor zijn job als trainer bij Union SG

Union SG zorgde toch voor een stevige verrassing om Sébastien Pocognoli aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. Hij is de opvolger van Alexander Blessin.

Sébastien Pocognoli heeft zijn start bij Union SG alvast niet gemist. De jongste trainer in de Jupiler Pro League pakte afgelopen weekend met zijn ploeg de Supercup door Club Brugge te kloppen.

Pocognoli haalde zijn UEFA-trainersdiploma samen met mannen als Kevin De Bruyne, Thomas Vermaelen en Axel Witsel, terwijl hij eerst met een totaal ander plan zat: zijn diploma halen in Noord-Ierland.

“Ik wou het daar gaan doen, omdat de filosofie gelijkaardig was en ik het daar sneller kon halen dan in België”, vertelt Pocognoli aan Het Laatste Nieuws. Toen hij indertijd met Union SG in Tubeke trainde kwam hij de toenmalige bondscoach van de Rode Duivels, Roberto Martinez, tegen.

“We dronken een koffietje, en hij vroeg me naar mijn toekomstplannen. Dat ik coach wou worden, zei ik. Toen ik uitlegde dat ik mijn diploma in Noord-Ierland wou halen, schrok hij. 'Je kan het toch hier doen?'”

Een jaar sneller

“Ik was één keer geselecteerd onder Martinez, in Gibraltar, wist hij nog. Even goed was de bondscoach al lang vergeten dat hij me ooit had opgeroepen, en had hij het nooit voorgesteld. Dat was ook zijn kracht, hij was een zeer attente bondscoach.”

Die ene selectie bij de Gouden Generatie van de Rode Duivels leverde hem zo veel op. “Ik heb mijn diploma een jaar sneller gekregen zo. Dankzij hem én Union zit ik misschien wel nu in deze situatie. Mijn Pro License-diploma moet ik nog behalen, maar dat komt goed.”