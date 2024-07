Antwerp-aanwinst Tjaronn Chery (36) dient sceptici van antwoord over zijn leeftijd

Aanwinst Tjaronn Chery (36) toonde meteen dat hij Antwerp dit seizoen nog veel plezier zal bezorgen. De Surinamer leidde de winning goal van Antwerp in tegen Charleroi.

Antwerp begon met coach Jonas De Roeck aan een nieuw tijdperk. Drie aanwinsten stonden meteen in de basis met Ayrton Costa, Denis Odoi en Tjaronn Chery. Die laatste twee zijn al 36 jaar, maar toonden dat ze nog altijd mee kunnen.

Na tien minuten legde Chery de bal uitstekend op het hoofd van Toby Alderweireld bij de tweede paal. Hij kon terugkoppen naar Vincent Janssen, die de enige goal maakte en Antwerp zo zijn eerste drie punten bezorgde.

"We hebben heel wat kopbalsterke jongens in onze ploeg", zei Chery achteraf bij GvA. "Dan is het zaak om de bal juist te leggen. Ik zag Toby compleet vrij aan de tweede paal. Het was een doelpunt uit het boekje. Zoals op training."

Chery bewijst twijfelaars het tegendeel

Er waren vooraf vragen bij de leeftijd van Chery, maar hij heeft meteen het tegendeel bewezen. Hij begrijpt die vragen, maar voelt zich in zijn spel en in zijn hoofd nog altijd een twintiger. Chery is dan ook hongerig.

"Ik ben niet naar Antwerp gekomen om uit te bollen. Integendeel. Ik wil het hoogste bereiken met deze club, die ambitie uitstraalt." Een eerste zege op verplaatsing heeft daar al mee voor gezorgd.