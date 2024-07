Gemengd Belgisch rapport in VS: Onana alweer met voeten op de grond, Saelemaekers geeft City nekschot met assist

In de VS zijn er momenteel heel wat Belgen in actie, want de Premier League-teams zitten daar. Onana staat na het versieren van zijn transfer opnieuw met de voeten op de grond. Saelemaekers beleefde dan weer een geweldig moment.

U kon al lezen hoe Leandro Trossard Arsenal hielp om Manchester United te verslaan. Er kwamen nog verschillende andere Belgen in actie. Zo maakte Amadou Onana zijn debuut bij Aston Villa. Voor de Rode Duivel is zijn transfer naar Everton naar Villa een mooie stap hogerop, hij weigerde zelfs een reeks topclubs voor deze overstap.

Meer dan waarschijnlijk met het oog op speelminuten. Zijn eerste minuten kreeg hij tegen Columbus Crew, toen hij op hetzelfde moment als landgenoot Leander Dendoncker mocht invallen. Veel plezier hebben ze niet aan hun wedstrijd beleefd, want hun ploeg hing al in de touwen. Villa kreeg met 4-1 een fikse oplawaai te verwerken.

Haaland scoort voor Man City

Gelukkig is het nog altijd maar de voorbereiding. Dat zullen ze ook denken bij Manchester City, dat tegen een nieuwe nederlaag is aangelopen. Het kan voorlopig nog niet rekenen op Kevin De Bruyne. Erling Haaland is er wel al bij in Amerika: de Noorse spits had City dan ook op een 1-0-voorsprong gebracht tegen AC Milan.

De Milanezen gingen erop en erover via twee treffers van Colombo, maar McAtee hing de bordjes na de pauze opnieuw in evenwicht. In het slotkwartier kwam dan het moment van Alexis Saelemaekers. Hij deelde de assist uit en Nasti maakte het af: het beslissned moment in deze partij. Milan legde Man City met 2-3 over de knie.

Saelemaekers solliciteert naar Duivels-selectie

Een paar minuten later ging Saelemaekers naar de kant, ongetwijfeld met een heerlijk gevoel. Misschien moet bondscoach Domenico Tedesco toch ook eens in zijn richting kijken voor een selectie.