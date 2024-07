'Transferprijs die Anderlecht moet leggen voor Christian Eriksen bekendgemaakt'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christian Eriksen in de Jupiler Pro League dit seizoen? Het zou zomaar kunnen, want Anderlecht wil een poging ondernemen om hem binnen te halen.

Christian Eriksen begint aan zijn laatste contractjaar bij Manchester United, maar omdat hij niet veel zekerheid heeft over speelminuten overweegt de Deen te vertrekken.

De Engelse club kan daarmee leven, maar wil wel nog iets verdienen aan zijn vertrek. Twee jaar geleden werd de Deen transfervrij binnengehaald.

Volgens Engelse kranten heeft Man United een transfersom bekendgemaakt. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 8 miljoen euro, maar de club zou tevreden zijn met 5 miljoen.

Huren, met aankoopverplichting

De bedoeling is dat Eriksen op huurbasis vertrekt, maar dat in de deal wel een verplichte aankoopoptie wordt opgenomen. Het is de nieuwe mede-eigenaar van de club, INEOS, dat daarop aandringt.

Naast Anderlecht is ook Ajax een optie, maar financieel loopt het daar moeilijk. Anderlecht zou ook bij Eriksen zelf een streepje voor hebben.

Rest alleen nog de vraag met welk loon de Deen tevreden zal zijn. Dat is mogelijk nog het grootste struikelblok om deze stunttransfer effectief te realiseren.