De soap gaat door! 'Nieuwe (verwachte?) wending in het Gentse transferdossier van Omgba'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De (afgesprongen) transfer van Aimé Omgba van NAC naar KAA Gent krijgt een zoveelste plottwist. Gisteren viel de deal plots in het water en... vandaag is de middenvelder dé opvallende afwezige op training in Breda.

De transfer van Aimé Omgba van NAC naar KAA Gent lijkt eindelijk - de onderhandelingen sleepten enkele weken aan - rond. De medische proeven brachten echter een medisch letsel aan het licht. Een operatie dringt zich op. Al was het (nog) geen probleem voor De Buffalo's. Al had Gent wel de voorwaarde om de deal aan te passen. De transfersom van 2,87 miljoen euro zou behouden blijven, maar de betalingstermijnen werden gespreid over de termijn van de revalidatie van de 21-jarige Nederlander. © photonews En dat was niét naar de zin van NAC. Onze noorderburen bliezen de deal op én lieten Omgba weten dat hij maandag op training werd verwacht bij NAC. Dat medisch probleem waar een operatie voor nodig is? Geen woord daarover. Voetbal International weet echter dat Omgba niet van plan is om het daarbij te laten. De middenvelder heeft zich ziek gemeld en is vandaag niet komen opdagen op het trainingscomplex van NAC. Is een transfer van Aimé Omgba naar KAA Gent nog steeds mogelijk? Maar dat is niet alles. Omgba heeft zijn zaakwaarnemer de opdracht gegeven om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Zo overweegt de speler een rechtszaak tegen zijn huidige werkgever om zijn transfer door te duwen. Zal het nog steeds naar Gent zijn?