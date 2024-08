Union SG nog steeds met twee belangrijke afwezigen tegen Beerschot, waarvan één speler langer out is dan verwacht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise is het seizoen begonnen met een gelijkspel tegen Dender. De club zal dit willen rechtzetten tegen de andere promovendus, Beerschot.

Union Saint-Gilloise ontvangt Beerschot vrijdagavond, een wedstrijd die de vice-kampioenen van België de kans moet geven om hun seizoen beter te starten na het gelijkspel tegen Dender.

Maar voor deze wedstrijd heeft Sébastien Pocognoli, de coach van Union, onthuld dat zijn team nog steeds twee belangrijke spelers zal missen.

Zo heeft Ross Sykes een scan ondergaan en zal langer afwezig zijn dan verwacht. Christian Burgess werkt ook aan zijn terugkeer en met hem gaat het al wat beter, maar de wedstrijd van vrijdag tegen Beerschot komt te vroeg.

Coach Pocognoli liets tijdens zijn persconferentie in ieder geval al uitschijnen dat hij niet veel zal wijzigen. "We hoeven niets te veranderen aan onze aanpak na dat gelijkspel", begon hij bij Het Laatste Nieuws.

"Onze focuspunten blijven dezelfde. Een uitmatch is nooit makkelijk, en ik heb zeker ook positieve zaken gezien. We moeten gewoon zorgen dat we progressie blijven maken."