STVV-coach Christian Lattanzio ziet dat er nog heel wat werk is, maar: "Ik ga niet in een hoekje wenen"

STVV zag deze zomer heel wat belangrijke basisspelers vertrekken. De club ziet er nu heel anders uit dan afgelopen seizoen, al moet er nog wel versterking komen.

Heel wat basisspelers van vorig seizoen vertrokken al bij STVV. Mathias Delorge, Matte Smets, Jarne Steuckers, Eric Junior Bocat, Zion Suzuki, Aboubakary Koita kozen allemaal voor een nieuw avontuur.

Er moet nog versterking komen, dat weet ook coach Christian Lattanzio. "De club weet heel goed wat we nodig hebben", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik vertrouw er ook op dat de juiste profielen gehaald zullen worden, dat is me beloofd. Hoe vroeger het gebeurt, hoe beter natuurlijk. Want als je een nieuwkomer haalt, heeft die ook tijd nodig om te integreren in de groep."

Zelf heeft Lattanzio ook wat inspraak in de transfers. "Ja, ik reik namen aan of geef mijn mening als de namen komen vanuit onze scouting. Maar ik ben niet de persoon die de onderhandelingen voert, dat is aan anderen. Ikzelf moet me focussen op de match tegen Charleroi."

Er zitten ook nog heel wat spelers van de club op de Olympische Spelen met Japan. "Ik ga niet in een hoekje wenen, ook niet omdat ik mijn Japanse middenvelders nog moet missen. Hoe ik mijn jongens die er nu zijn, zo sterk mogelijk voor de dag kan brengen, dat is op dit moment mijn enige zorg", besluit Lattanzio.