Belg komt aan de oppervlakte in Jupiler Pro League: "Ik droom van San Siro"

Fabio Ferraro heeft ondertussen al heel wat watertjes doorzwommen. Na een episode bij Charleroi is hij momenteel actief bij Dender. Maar de jonge Belg mikt hoger. Veel hoger, zo blijkt ondertussen uit een interview.

Ferraro speelde in het verleden bij de jeugd van Moeskroen, Tubeke en Charleroi. Ondertussen is hij echter bij Dender aan de oppervlakte gekomen in de Jupiler Pro League. En dat is niet het eindstation, zoveel is duidelijk.

De Belgische jeugdinternational hoopt stilaan door te breken op het hoogste niveau. De derby tegen KAA Gent kan een eerste stap zijn. “Ik speelde met Charleroi al eens een wedstrijd in Gent in Play-Off 2 en herinner me een sfeerrijk en mooi stadion", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Ooit naar Milaan?

Het 21-jarige talent heeft grote ambities en droomt van AC Milan. “Ooit eens in San Siro spelen is mijn ultieme droom, gezien mijn Italiaanse roots. Ik ben een fan van AC Milan en volg de club op de voet. Maar KAA Gent is natuurlijk een van de topclubs in België en betekent een tweede grote test.”

“Ik ben tevreden over mijn prestatie, maar het kan altijd wel nog beter. Uiteraard had ik nog liever mijn stempel gedrukt via een goal of een assist, maar we speelden een sterke wedstrijd en na negentig minuten volgde een positieve evaluatie.”