Genk-huurling en man die Vanaken dribbelde kunnen het niet verbergen: Hasi legt de vinger op zere Mechelse wonde

De vinger op de wonde leggen, dat is wat er in Mechelen moet gebeuren. Besnik Hasi doet dat dan ook. Een gebrek aan fitheid speelt zijn ploeg volgens hem parten.

"We hebben weinig spelers die 90 minuten aankunnen", verklaart Hasi na de nederlaag tegen Westerlo. "De ene week kunnen die het wel goed doen, de tweede week is dat al veel moeilijker. We moeten hopen dat er nog iets bijkomt of dat spelers die nog niet fit zijn terugkomen uit blessure. Zodat er toch wat kwaliteit bijkomt."

Het aangekaarte probleem was wel zéér duidelijk bij de drie titularissen die bij de rust aan de kant gehouden werden. "Aziz Ouattara had zes maanden niet meer gespeeld en heeft een operatie ondergaan Dat kan hij niet verbergen. Ik wilde nog niet met hem starten, maar had door het uitvallen van Mory Konaté geen keuze."

Genk-huurling Ouattara sukkelt met tempo

"Dat Aziz het moeilijk had met het tempo, is de normaalste zaak van de wereld", concludeert Hasi. Van Nosa Dahl, die vorige week nog Vanaken te kijk zette, werd ook meer verwacht. "Nosa is pas bij ons. Vorige week viel dat goed mee met die actie, maar die jongen heeft tijd nodig om alles te weten over onze manier van spelen."

De KVM-coach ziet nog een andere reden waarom het niet simpel is voor de Noor om regelmaat te tonen. "Hij is een winger en speelt nu bij ons op de nummer tien. Dat is niet zo eenvoudig. Bilal Bafdili deed dat beter, gewoon omdat hij het meer gewend is." Dahl zal er misschien ook beter in worden naarmate hij het meer doet.

Lastige situatie voor Hasi

Ook achteraan was er een speler die na 45 minuten vervangen werd. "Marsa moet het ritme in België ook nog oppikken. De andere twee jongens achteraan komen uit zeer zware blessures. We moeten heel veel schipperen tussen wat je wil brengen, het resultaat en de hoop dat bepaalde spelers niet uitvallen."