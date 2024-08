KAA was de perfecte tussenstap naar Atlético Madrid voor deze spits

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische competitie is al voor veel spelers de ideale tussenstap gebleken naar een hoger niveau. Deze Noorse spits kan daar over meepraten.

Clubhopper Alexander Sorloth

Alexander Sorloth is een echte clubhopper. De 28-jarige aanvaller is momenteel al aan zijn 12de club bezig. Hij begon zijn carrière in Noorwegen en kende zijn doorbraak bij Rosenborg. Nadien volgde Nederland (FC Groningen) en dan het Engelse Crystal Palace.

Sinds de zomer van 2023 speelt hij in Spanje bij Villarreal. Daar brak de Noor helemaal door en dit leverde hem nu een absolute toptransfer op.

Halfjaar bij KAA Gent

De naam Sorloth zal bij voetballiefhebbers en vooral bij fans van KAA Gent nog wel een belletje laten rinkelen. De Noorse aanvaller kwam op uitleenbasis uit voor de Gentenaars van januari 2019 tem juni 2019.

Hij kwam 22 keer in actie voor KAA Gent en kon daarin vijfmaal de netten doen trillen. Op het einde van zijn uitleenbeurt keerde hij definitief terug naar Crystal Palace.

Toptransfer te pakken

Villarreal kocht de Noorse aanvaller vorig jaar voor 10 miljoen euro van het Duitse RB Leipzig. In 41 wedstrijden kwam hij maar liefst 26 keer tot scoren.

Dit zorgde ervoor dat zijn passage bij Villarreal maar van korte duur is. Atlético Madrid maakte vandaag bekend dat ze de aanvaller hebben aangetrokken voor een som van 30 miljoen euro.